афиша
афиша
Регистрация
Просто играй свое сердце

Просто играй свое сердце

Вы любите гитарную музыку, а может, даже умеете играть на инструменте? Тогда запланируйте поездку в Богородицк на концерт бардовской песни!

17 марта перед гостями выступят участники клуба авторской песни «Бригантина» - давние друзья музея.  Превосходная акустика Овального зала, негромкие звуки аккордов гитары, мелодичные голоса и поэтические строки оставят у зрителей неизгладимое впечатление. Приезжайте и не забудьте пригласить друзей-единомышленников!

Возрастная категория: 6+

Вход свободный.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
17 марта 2019, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.