Просто играй свое сердце

Вы любите гитарную музыку, а может, даже умеете играть на инструменте? Тогда запланируйте поездку в Богородицк на концерт бардовской песни!

17 марта перед гостями выступят участники клуба авторской песни «Бригантина» - давние друзья музея. Превосходная акустика Овального зала, негромкие звуки аккордов гитары, мелодичные голоса и поэтические строки оставят у зрителей неизгладимое впечатление. Приезжайте и не забудьте пригласить друзей-единомышленников!

Возрастная категория: 6+

Вход свободный.