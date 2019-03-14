Просто играй свое сердце
Вы любите гитарную музыку, а может, даже умеете играть на инструменте? Тогда запланируйте поездку в Богородицк на концерт бардовской песни!
17 марта перед гостями выступят участники клуба авторской песни «Бригантина» - давние друзья музея. Превосходная акустика Овального зала, негромкие звуки аккордов гитары, мелодичные голоса и поэтические строки оставят у зрителей неизгладимое впечатление. Приезжайте и не забудьте пригласить друзей-единомышленников!
Возрастная категория: 6+
Вход свободный.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
17 марта 2019, воскресенье
14:00