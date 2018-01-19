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Праздничная сказка

Праздничная сказка

Совсем недавно отгремел Новый год, но так не хочется расставаться с волшебством и сказкой, которые приносит этот чудесный праздник! Тульский областной художественный музей приглашает детей и родителей на музыкальную интерактивную программу «Праздничная сказка».

В залах музея с музыкантами ансамбля El Classic вы вспомните сказку Эрнеста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Мультимедийная презентация, символические предметы – атрибуты сказки, волшебная музыка Петра Ильича Чайковского из одноименного балета вернут вам предвкушение новогоднего торжества, перенесут в мир детства и чудес!

Стоимость участия: родитель + 1 или 2 ребенка – 500 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
21 января 2018, воскресенье
11:00
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