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Оркестр Гленна Миллера

Оркестр Гленна Миллера

В Туле выступит Оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена с новой программой.

Самый успешный джазовый коллектив мира выступит на ведущих площадках России с новой программой. Кроме легендарных хитов Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, String оf Pеarls и написанная самим Миллером Moonlight Serenade («Серенада лунного света») биг-бэнд исполнит песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Эллы Фитцжеральд.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 февраля 2018, воскресенье
18:00
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