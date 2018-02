В Туле выступит Оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена с новой программой.

Самый успешный джазовый коллектив мира выступит на ведущих площадках России с новой программой. Кроме легендарных хитов Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, String оf Pеarls и написанная самим Миллером Moonlight Serenade («Серенада лунного света») биг-бэнд исполнит песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Эллы Фитцжеральд.