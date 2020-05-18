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Онлайн-концерт «Аигел»

Онлайн-концерт «Аигел»

20 мая на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях пройдёт трансляция концерта группы «Аигел». Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и лидера опытных электронщиков «Елочные игрушки» Ильи Барамии два года назад написал и эффектно экранизировал песню «Татарин» о нелегкой судьбе «ждули» в России. Она несколько неожиданно стала большим вирусным хитом, который принес группе просмотры, известность и площадки. Впрочем, дальше группа по пути расчетливого хитопроизводства не пошла. Их песни в основном звучат так: спотыкается бит, лаконично и сухо цокают синтезаторы — а на этом фоне Айгель поет о страшных вещах, происходящих за окном. 

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС в «ВКонтакте».

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
20 мая 2020, среда
19:00
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Касса
Lumen
Купить билет
7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
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