Онлайн-концерт «Аигел»

20 мая на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях пройдёт трансляция концерта группы «Аигел». Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и лидера опытных электронщиков «Елочные игрушки» Ильи Барамии два года назад написал и эффектно экранизировал песню «Татарин» о нелегкой судьбе «ждули» в России. Она несколько неожиданно стала большим вирусным хитом, который принес группе просмотры, известность и площадки. Впрочем, дальше группа по пути расчетливого хитопроизводства не пошла. Их песни в основном звучат так: спотыкается бит, лаконично и сухо цокают синтезаторы — а на этом фоне Айгель поет о страшных вещах, происходящих за окном.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС в «ВКонтакте».