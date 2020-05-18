Онлайн-концерт «Аигел»
20 мая на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях пройдёт трансляция концерта группы «Аигел». Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и лидера опытных электронщиков «Елочные игрушки» Ильи Барамии два года назад написал и эффектно экранизировал песню «Татарин» о нелегкой судьбе «ждули» в России. Она несколько неожиданно стала большим вирусным хитом, который принес группе просмотры, известность и площадки. Впрочем, дальше группа по пути расчетливого хитопроизводства не пошла. Их песни в основном звучат так: спотыкается бит, лаконично и сухо цокают синтезаторы — а на этом фоне Айгель поет о страшных вещах, происходящих за окном.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС в «ВКонтакте».
Где и когда?
Москва, Москва
20 мая 2020, среда
19:00
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽