Ольга Невская и Сергей Петрищев

Два жанровых хитлайнера в одной программе! Что может быть лучше! Каскадные арии из любимых оперетт, музыкальное шампанское! И лирический, душевный, интимный романс!

В программе прозвучат всеми любимые романсы, зажигательные арии из оперетт, нежные дуэты.

Ольга Невская — лирико-колоратурное сопрано. Лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Гран-при конкурса исполнителей русского романса, таких как «Романса голос осенний» и конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина , лауреат 1 премии «Московская Романсиада». Лауреат конкурса исполнителей романсов им. И.Юрьевой, лауреат 8-го Всероссийского конкурса исполнителей русского романса г. Владимир.

Солистка фонд­а им. Фёдора Шаляпина, сотрудничает, участвует в концертах фонда Елены Образцовой. Член Московского музыкального общества.

Сергей Петрищев (тенор) — ведущий солист музыкального театра Натальи Сац. Обладатель мягкого, красивого, «лемешевского» тембра голоса. Лауреат 1 премии конкурса «Романсиада». Молодой, востребованный артист, выступает на лучших сценах Москвы и России.

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