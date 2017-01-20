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О любви немало песен сложено

О любви немало песен сложено

Каждый год 1 февраля, в день рождения народного артиста РФ И. А. Михайловского, Тульская областная филармония приглашает на концерт его памяти.

Иосиф Александрович Михайловский (1920−1996 г. г.) возглавлял Тульскую областную филармонию с 1957 по 1993 годы. 43 года он руководил Тульским государственным хором и за это время подготовил с ним более тысячи произведений. Коллектив активно гастролировал не только в Тульской области, но и в других городах страны и за рубежом. В 1957 стал лауреатом Всесоюзного фестиваля музыкальных и хоровых коллективов в Москве. С Иосифом Александровичем сотрудничали выдающиеся советские композиторы Я. Френкель, М. Фрадкин, А. Эшпай, А. Новиков, В. Мурадели, А. Флярковский и др.

Михайловский был убежден, что хор должен быть универсальным музыкальным коллективом и включал в его репертуар музыку разных стилей и жанров: от классики до эстрады. Это стало традицией Тульского государственного хора, которую он старается сохранять и развивать.

В программе концерта — произведения А. Бабджаняна, Я. Френкеля, Л. Степанова, А. Эшпая, А. Пахмутовой, А. Новикова, А. Зацепина, Е. Крылатова, В. Гевиксмана, С. Екимова,

Исполнители:

  • Тульский государственный хор. Художественный руководитель и дирижер -лауреат Премии г. Москвы Александр Соловьёв. Главный дирижер — Георгий Августинович
  • солисты московского театра «Геликон-опера»: заслуженная артистка РФ, народная артистка Абхазии Алиса Гицба (сопрано), лауреат международных конкурсов Михаил Давыдов (баритон)
  • Хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Мария Челмакина, Сергей Сидоренко.
  • Партия фортепиано: Михаил Кривицкий, Алексей Степанов.

300−500 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
1 февраля 2017, среда
18:30
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