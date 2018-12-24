Новогодний концерт струнного ансамбля El Classic

В программе прозвучат классические произведения и современные хиты в неподражаемом исполнении музыкантов!



Волшебная музыкальная сказка отправит вас в путешествие по разным странам и временам, по известным историям и тайным событиям.

Чайковский, ABBA, Штраус, Рей Чарльз, Бах, музыка из кинофильмов «Карнавал», «Чародеи», «12 стульев» и многие другие музыкальные произведения, словно украшения на новогодней ёлке, создадут по-настоящему праздничную атмосферу!



Концерт пройдёт в зале с прекрасной ёлкой и будет пропитан духом наступающего Нового года! Спешите приобрести билеты!



Стоимость: 200 р., забронировать места вы можете по телефону 71−67−33 или через сообщения группы.