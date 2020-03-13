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Nagart

Nagart

17 апреля — долгожданное возвращение группы Nagart в Тулу. Музыканты выступят в клубе Backstage. В этот вечер ты сможешь услышать уникальную программу состоящую из презентации альбома «Секреты оборотня», недавно выпущенных синглов и, конечно, всеми любимые песни из первого альбома.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
17 апреля 2020, пятница
19:00
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Касса
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
FORTISSIMO
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17 мая, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Заточка
Купить билет
22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Игра
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25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Папа
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21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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