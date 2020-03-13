Nagart
17 апреля — долгожданное возвращение группы Nagart в Тулу. Музыканты выступят в клубе Backstage. В этот вечер ты сможешь услышать уникальную программу состоящую из презентации альбома «Секреты оборотня», недавно выпущенных синглов и, конечно, всеми любимые песни из первого альбома.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
17 апреля 2020, пятница
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽