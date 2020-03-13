17 апреля — долгожданное возвращение группы Nagart в Тулу. Музыканты выступят в клубе Backstage. В этот вечер ты сможешь услышать уникальную программу состоящую из презентации альбома «Секреты оборотня», недавно выпущенных синглов и, конечно, всеми любимые песни из первого альбома.