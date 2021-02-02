Nagart
12 марта на сцене клуба Backstage выступит группа Nagart. В этот вечер клуб содрогнётся от нового ЕР.
А также группа везёт уникальную программу состоящую из всех самых любимых песен предыдущих альбомов. Ну и синглы тоже не забудут. Думаем, что ожидание стоило того. До встречи на концерте!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
12 марта 2021, пятница
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽