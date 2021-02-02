12 марта на сцене клуба Backstage выступит группа Nagart. В этот вечер клуб содрогнётся от нового ЕР.

А также группа везёт уникальную программу состоящую из всех самых любимых песен предыдущих альбомов. Ну и синглы тоже не забудут. Думаем, что ожидание стоило того. До встречи на концерте!