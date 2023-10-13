12 и 13 апреля в Concert Hall выступит «ЛСП». Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнаженная дерзость… Всё верно – скоро концерт «ЛСП».

Каравелла любви причалит к вашему берегу и принесет с собой музыку. Ту, что до сих пор жила только в записи и спешит быть услышанной в живом исполнении. Ту, которую вы еще не слышали, но уже скоро поставите на реплей. И конечно же ту, которую уже не раз исполняли в унисон тысячные залы.

Группа «ЛСП» в обновленном составе отправляется в тур с эксклюзивной программой U*P*.



Стоимость: от 2000 руб.