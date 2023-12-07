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Камызяки

Камызяки

18 декабря в Городском концертном зале выступят «Камызяки».

Самые яркие артисты юмористического жанра: Азамат Мусагалиев, Роман Кулясов, Денис Дорохов, Ренат Мухамбаев, Курбанов Фуад, Данил Альсеитов и Карина Аветисян покажут лучшие номера, как эфирные, так и те, которые вы увидите только на концерте, а также подготовят новые шуточные сцены.

«Камызяки» получили множество наград: Малые кивины в светлом и золотом, кубок мэра Москвы, победители встречи выпускников 2019 года. Но главной из наград стало чемпионство в Высшей Лиге, а самой главной из всех главных — любовь зрителей по всему миру.

В данный момент участники коллектива являются лицами многих каналов. Принимают участие в записи и создании популярных фильмов и сериалов, передач как на телевидении, так и в Youtube. Помимо основного юмористического блока и интерактива со зрителями гостей ожидает
выступление музыкального коллектива «Камызякские псы», который исполнит смешные и зажигательные композиции.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
18 декабря 2023, понедельник
19:00
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