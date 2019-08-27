Группа Стаса Намина «Цветы»

В Городском концертном зале пройдет концерт группы Стаса Намина «Цветы». Московская рок-группа была создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. «Цветы» за свою сорокалетнюю историю будто прожили несколько жизней, а в 2010-х начали еще одну, новую.

Песни группы «Цветы» под руководством Стаса Намина всегда становились популярными. Многие хиты востребованы и в настоящее время. Концертные площадки при выступлении всегда были переполнены и билеты на концерт группы Стаса Намина «Цветы» расходились среди поклонников моментально.