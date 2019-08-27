Группа Стаса Намина «Цветы»
В Городском концертном зале пройдет концерт группы Стаса Намина «Цветы». Московская рок-группа была создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. «Цветы» за свою сорокалетнюю историю будто прожили несколько жизней, а в 2010-х начали еще одну, новую.
Песни группы «Цветы» под руководством Стаса Намина всегда становились популярными. Многие хиты востребованы и в настоящее время. Концертные площадки при выступлении всегда были переполнены и билеты на концерт группы Стаса Намина «Цветы» расходились среди поклонников моментально.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
8 октября 2019, вторник
19:00
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽