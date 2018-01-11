Елена Романова
Русский романс — уникальное явление музыкальной культуры. Он требует от исполнителя предельной искренности и умения откровенно говорить со зрителем о самом главном — о жизни сердца и души.
Романс может рассказывать о чем угодно, но это всегда признание в любви. Новая программа Елены Романовой — это признание в любви к романсу. В её исполнении прозвучат популярные старинные и современные русские романсы, стихи русских поэтов. Но не только. Елена Романова расскажет зрителю о своем понимании этого жанра, о том, почему он так ей близок и как стал «голосом ее души».
В программе принимают участие:
- Заслуженный артист России Яков Соловьев (фортепиано),
- Наталья Львова (скрипка),
- Алексей Симоновский (гитара).
В программе: старинные и современные романсы.
Цена билета: 300 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
30 января 2018, вторник
18:30