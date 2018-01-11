Русский романс — уникальное явление музыкальной культуры. Он требует от исполнителя предельной искренности и умения откровенно говорить со зрителем о самом главном — о жизни сердца и души.

Романс может рассказывать о чем угодно, но это всегда признание в любви. Новая программа Елены Романовой — это признание в любви к романсу. В её исполнении прозвучат популярные старинные и современные русские романсы, стихи русских поэтов. Но не только. Елена Романова расскажет зрителю о своем понимании этого жанра, о том, почему он так ей близок и как стал «голосом ее души».

В программе принимают участие:

Заслуженный артист России Яков Соловьев (фортепиано),

Наталья Львова (скрипка),

Алексей Симоновский (гитара).

В программе: старинные и современные романсы.

Цена билета: 300 Р.