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«Дерзкие струны»: от Lady Gaga до «Игры престолов»

«Дерзкие струны»: от Lady Gaga до «Игры престолов»

Lady Gaga и Radiohead, AC DC и Apocalyptica, композиции из «Охотников за приведениями» и «Игры престолов» - да! И всё это – в академическом исполнении.

25 сентября 2019 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей приглашает на концерт струнного ансамбля «Эль Классик» под названием «Дерзкие струны». Он состоится в Тульском музее изобразительных искусств.

Гости музея услышат новое звучание всеми любимых песен в академическом исполнении. В программе - произведения эстрадных композиторов и музыкальных коллективов современности, таких как Muse «Time is running out», Lady Gaga «Bad Romance», Coldplay «Clocks», Apocalyptica «Path», Radiohead «Сreep», Michael Jackson, AC DC , а также попурри на известные музыкальные темы. Не придётся скучать и поклонникам хороших фильмов. Ведь музыканты подарят композиции из «Охотников за приведениями» и «Игры престолов».

Начало концерта в 18.30

Возрастная категория: 12+

Стоимость участия: взрослые - 300 руб., пенсионеры и студенты - 150 руб., дети (с 6 до 16 лет) - 100 руб. Дети от 0 до 6 лет - вход бесплатный.

Где и когда?
Тульский музей изобразительных искусств
25 сентября 2019, среда
18:30
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