Давайте влюбляться

Скрипач, педагог, художник из Белоруссии Слава Каган-Палей (фортепиано) и джазовый музыкант, педагог, продюсер, актер из Петербурга Гасан Багиров (гитара) выступят в Туле с программой, посвящённой Дню всех влюблённых:

«Программа, которую мы предлагаем тульским любителям музыки в День всех влюблённых, составлена из самых ярких, всеми любимых песен американских и западноевропейских композиторов 20 века. Исполненные однажды такими легендарными исполнителями, как Нэт Кинг Коул, Франк Синатра, Элла Фитцджеральд, Леонард Коэн и др., эти музыкальные шедевры полюбились миллионам во всем мире и по-прежнему удивляют слушателя своей свежестью, красотой и неподдельной искренностью.

В той или иной степени, почти все эти песни о любви, каждая из них - маленькая история, затрагивающая нашу душу.

Мы приглашаем вас провести этот вечер в нашей музыкальной компании, в атмосфере, наполненной теплом и уютом, искренне надеемся, что наша встреча и знакомство сделает этот день особенным для всех влюблённых!»