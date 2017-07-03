Проект «Бард-вагон» представляет песни бардов из советского кино «Журавль по небу летит».

29 октября в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт «Песни бардов из советского кино». Программа называется «Журавль по небу летит», а представит ее для Вас, дорогие зрители, проект «Бард-вагон» (г.Москва). Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах Тульской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Мурманской, Омской, Кемеровской, Ульяновской, Кировской, Удмуртской, Ивановской … филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей.

В концерте прозвучит около 30 (тридцати!) произведений — песен бардов, а также песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов, сочиненных в разное время для отечественных кинофильмов. Среди них: «Журавль по небу летит» и «Ходят кони» (из к/ф «Бумбараш», Ю. Ким), «Ваше благородие (из к/ф «Белое солнце пустыни», Б. Окуджава), «Александра» (к/ф «Москва слезам не верит», Ю. Визбор, С. Никитин), «Пароход белый, беленький» (к/ф «Коллеги»), «Ты у меня одна» (Ю.Визбор), «Кавалергарды» (к/ф «Звезда пленительного счастья», Б. Окуджава), «Песня о друге» (к/ф «Вертикаль», В. Высоцкий), «Вагончики» (к/ф «С легким паром»), «Ты не печалься» (к/ф «Большая руда»), «Белеет мой парус» (к/ф «12 стульев», Ю. Ким), «От героев былых времен» (к/ф «Офицеры», Е. Агранович), «Туман, туман» (к/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»), «Корнет» (к/ф «Сломенная шляпка», Ю. Ким), «Песня о цирке» (к/ф «Необычный отель», Ю. Никулин, Я. Френкель) …и многие другие.

В составе проекта «Бард-вагон» — лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты:

Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно), Валерий Беспалов (кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).

У зрителей, пришедших на концерт будет уникальная возможность — спеть некоторые песни из кинофильмов вместе с нами! (для этого в программе используется видеопроектор, позволяющий проецировать фотографии и тексты песен на экране).

Душевность, открытость и музыкальность исполнения песен участниками проекта «Бард-вагон», бережное отношение к интонациям авторов, живое общение со зрителем, исполнительское мастерство сделают этот концерт незабываемым праздником души!

Мы выступаем в Туле уже в четвертый раз. Хотелось бы вместе с Вами создать атмосферу «шестидесятых», окунуться в мир замечательных бардовских и некоторых эстрадных песен того времени, пообщаться и конечно же спеть эти песни вместе с Вами. Надеемся, что эта встреча станет новым шагом к проведению следующих бардовских концертов!

Цена билета 400−900 Р.