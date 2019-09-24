«Баллада о Высоцком». Дмитрий Певцов

3 октября на сцене ГКЗ — «Баллада о Высоцком». Так называется программа Дмитрия Певцова, который год назад, в декабре 2018-го, презентовал одноименный альбом на сцене Театра на Таганке. Театра, который роднит обоих. И Певцова, семь лет отыгравшего на его подмостках, до приглашения в 91-ом в труппу «Ленкома», и самого Владимира Семеновича, с именем которого «Таганку», в первую очередь, и ассоциируют. То есть, удивляться тому, что Дмитрий Певцов, с детства боготворивший Высоцкого, обратился к его творческому наследию, не приходится. А наследие это, составляет, ни много ни мало, более восьмисот песен. Хватит ли сил и времени у Дмитрия записать их все – неизвестно, но первый шаг уже сделан.

Десять песен Высоцкого в сопровождении «Певцовъ-Оркестра» записаны и обязательно прозвучат на предстоящем концерте: «Горизонт», «Горы», «Мой друг уехал в Магадан», «Лирическая», «Песня Кэррола», «Нейтральная полоса», «Баллада о земле», «Он не вернулся из боя», «Кони привередливые» и «Баллада о борьбе». А может и не только они. В Репертуаре Певцова их намного больше, а значит и программа, будет расширена максимально. Как в познавательном, так и в музыкально-песенном смысле. И хочется надеяться, что эта баллада, «Баллада о Высоцком» станет нашей общей данью уважения великому артисту, поэту и гражданину – Владимиру Семеновичу Высоцкому.