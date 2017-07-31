Самая необычная группа России впервые приезжает в Тулу!

«Аффинаж» — это синематографичный нуар-шансон, притворяющийся то поп-роком, то дарк-фолком: баян, тромбон, акустическая гитара и укулеле, хитроумные басовые партии, вокал, срывающийся с шепота на крик. Представьте, что Блок с Ахматовой создали рок-группу, чтобы играть городские романсы и выступать в башне Иванова — а плакать хочется вам.

На концерте «Аффинаж» представит результат кропотливой и продолжительной работы — свой четвертый студийный альбом «Сделай Море». Альбом записывался в легендарной студии «Добролет», из которой вышли в свет знаковые записи, составившие золотой фонд отечественной рок-музыки.

А еще вы сможете поздравить группу с пятилетием! За этот срок компания друзей, получающих удовольствие от совместного музицирования, превратилась в один из самых самобытных русских коллективов с внушительной дискографией и армией преданных поклонников. Песни «Аффинажа» звучат по радио, группа постоянно и успешно гастролирует по городам России, неизменно собирая полные залы, выступает на важных музыкальных фестивалях, таких как «Нашествие», «Чернозём», «Дикая Мята», «Троица», «СтереоЛето».

Билеты от 600 Р.