Заклятие. Зло внутри

Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Бишал Дутта

Актеры: Меган Сури, Ниру Баджва, Мохана Кришнан, Бетти Гэбриел, Вик Сахай, Гейдж Марш, Сиддхартха Минхас, Сайша Муни, Пейдж Шоу

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 99 минут

Подруга Сэм начинает очень странно себя вести. Она говорит, что ее преследует некое потустороннее существо. После ее исчезновения Сэм выясняет, что это существо, которое обретает силы, питаясь чужими обидами. Теперь, чтобы заклятие не пало на нее саму, Сэм нужно выяснить, что мучило ее подругу.