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Заклятье. Новый ритуал

Заклятье. Новый ритуал

Страна:
Аргентина, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.04.2021
 
Режиссер:
Мауро Иван Охеда
  
Актеры:
Луис Мачин, Селеста Герез, Камила Ваккарини
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей. Его приемная дочь Эстела стала замечать призраков, которые постоянно устраивают ей сюрпризы. Но однажды в доме появляется злой демон. Эстеле придется раскрыть тайну его происхождения и провести ритуал, чтобы развеять нависшее над домом заклятье.

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