Заклятье. Новый ритуал

Страна: Аргентина, 2020

Премьера: в РФ 15.04.2021

Режиссер: Мауро Иван Охеда

Актеры: Луис Мачин, Селеста Герез, Камила Ваккарини

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 86 мин

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей. Его приемная дочь Эстела стала замечать призраков, которые постоянно устраивают ей сюрпризы. Но однажды в доме появляется злой демон. Эстеле придется раскрыть тайну его происхождения и провести ритуал, чтобы развеять нависшее над домом заклятье.