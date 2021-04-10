Заклятье. Новый ритуал
Страна:
Аргентина, 2020
Премьера:
в РФ 15.04.2021
Режиссер:
Мауро Иван Охеда
Актеры:
Луис Мачин, Селеста Герез, Камила Ваккарини
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
86 мин
Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей. Его приемная дочь Эстела стала замечать призраков, которые постоянно устраивают ей сюрпризы. Но однажды в доме появляется злой демон. Эстеле придется раскрыть тайну его происхождения и провести ритуал, чтобы развеять нависшее над домом заклятье.
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18 апреля, воскресенье
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19 апреля, понедельник
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|Алмаз Синема
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Завтра
|Алмаз Синема
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18 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
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19 апреля, понедельник
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5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
18 апреля - 10 мая
22 мая, суббота 20:00
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24 апреля, суббота 20:00
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28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽