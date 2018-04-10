Зачетный препод 3
Страна:
Германия, 2017
Премьера:
в РФ 12.04.2018
Режиссер:
Бора Дагтекин
Актеры:
Элиас ЭмБарек, Катя Риманн, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
120 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,08
Бывший грабитель банков Зеки Мюллер продолжает работать школьным учителем. Его будущие выпускники из 11 «Б» класса окончательно потеряли мотивацию к учебе и карьерные амбиции. Кроме того, произошла катастрофа в виде неудачного визита инспектора из министерства образования. Теперь Зеки Мюллер вынужден проявлять чудеса изобретательности, чтобы настроить своих учеников на экзамены и восстановить репутацию их безумной школы.
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16 апреля, понедельник
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|Алмаз Синема
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12:20
17:25
18:40
14 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:20
17:25
18:40
15 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:20
17:25
18:40
16 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:20
17:25
18:40
17 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:20
17:25
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18 апреля, среда
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|
12:20
17:25
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