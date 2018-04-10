афиша
афиша
Регистрация
Зачетный препод 3

Зачетный препод 3

Страна:
Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 12.04.2018
 
Режиссер:
Бора Дагтекин
  
Актеры:
Элиас ЭмБарек, Катя Риманн, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,08
          
 

Бывший грабитель банков Зеки Мюллер продолжает работать школьным учителем. Его будущие выпускники из 11 «Б» класса окончательно потеряли мотивацию к учебе и карьерные амбиции. Кроме того, произошла катастрофа в виде неудачного визита инспектора из министерства образования. Теперь Зеки Мюллер вынужден проявлять чудеса изобретательности, чтобы настроить своих учеников на экзамены и восстановить репутацию их безумной школы.

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.