Зачетный препод 3

Страна: Германия, 2017

Премьера: в РФ 12.04.2018

Режиссер: Бора Дагтекин

Актеры: Элиас ЭмБарек, Катя Риманн, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 120 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,08

Бывший грабитель банков Зеки Мюллер продолжает работать школьным учителем. Его будущие выпускники из 11 «Б» класса окончательно потеряли мотивацию к учебе и карьерные амбиции. Кроме того, произошла катастрофа в виде неудачного визита инспектора из министерства образования. Теперь Зеки Мюллер вынужден проявлять чудеса изобретательности, чтобы настроить своих учеников на экзамены и восстановить репутацию их безумной школы.