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Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Дэнни Бойл
Актеры:
Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель, Винсент Франклин, Джоэль Фрай
Жанр:
мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
116 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,78
Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить своё любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четвёрки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растёт, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него.
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