Я не такой. Я не такая

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 13.06.2019

Режиссер: Руслан Паушу

Актеры: Филипп Рейнхардт, Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча, Елена Драпеко

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 84 мин

Вера и ее подруги Люба и Надя обнаруживают в телефонах своих мужчин один и тот же номер, подписанный одинаково — Сан Саныч. Проведя небольшое расследование, они узнают, что это телефон девушки с низкой социальной ответственностью. Мир каждой летит к чертям — Вера знает, что Эрик собирается ей делать предложение, но теперь не знает, что ответить; Люба чуть не убила Илью, буквально, из своего пистолета; Надя, у которой завтра свадьба, не хочет жениться. Немного поразмыслив, женщины вызывают эту «разлучницу» к Любе в коттедж, чтобы... посмотреть на неё и понять, чего же не хватает их мужикам.