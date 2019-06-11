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Я не такой. Я не такая

Я не такой. Я не такая

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.06.2019
 
Режиссер:
Руслан Паушу
  
Актеры:
Филипп Рейнхардт, Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча, Елена Драпеко
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Вера и ее подруги Люба и Надя обнаруживают в телефонах своих мужчин один и тот же номер, подписанный одинаково — Сан Саныч. Проведя небольшое расследование, они узнают, что это телефон девушки с низкой социальной ответственностью. Мир каждой летит к чертям — Вера знает, что Эрик собирается ей делать предложение, но теперь не знает, что ответить; Люба чуть не убила Илью, буквально, из своего пистолета; Надя, у которой завтра свадьба, не хочет жениться. Немного поразмыслив, женщины вызывают эту «разлучницу» к Любе в коттедж, чтобы... посмотреть на неё и понять, чего же не хватает их мужикам.

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21:35 Союз (Алексин)
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