Я — Богиня
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Ольга Дибцева
Актеры:
Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Илья Соболев, Ольга Дибцева, Юлианна Михневич, Анна Екатерининская, Виталий Олечкин, Никита Брусов
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
100 минут
Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только непонятно, получилось ли у Лены найти себя и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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