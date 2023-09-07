Я — Богиня

Премьера: 21.09.2023

Режиссер: Ольга Дибцева

Актеры: Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Илья Соболев, Ольга Дибцева, Юлианна Михневич, Анна Екатерининская, Виталий Олечкин, Никита Брусов

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 100 минут

Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только непонятно, получилось ли у Лены найти себя и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...