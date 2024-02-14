Выжившие. Бетонная утопия
Премьера:
14.02.2024
Режиссер:
Ом Тхэ Хва
Актеры:
Ли Бен Хон, Пак Со Чжун, Пак Бо Ен, Ким Сон Ен, Пак Чжи Ху, На Чхоль, Ким До Юн, Ким Хак Сун, Нам Чжин Бок, Ким Дон Гон
Жанр:
Боевик, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
130 минут
Сеул почти полностью разрушен мощным землетрясением, но один жилой комплекс оказывается невредимым. Спасительный островок надежности заполоняют толпы выживших, и местные жители вскоре решают избавиться от незваных гостей. Они избирают лидера, проводят тайное голосование, по результатам которого выгоняют всех нерезидентов и устраивают идеальное общество с отрядами поддержания порядка, медперсоналом и снабженцами.
Сегодня
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40
18 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:40
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