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Встреча с Элинор Зам

Встреча с Элинор Зам

Английская среда на день выйдет за рамки привычного, чтобы поговорить о вечном и прекрасном.

Израильская современная художница Элинор Зам специализируется на работе с бумагой, светом и 3D-эффектами.

Она приехала в Поленово в начале апреля, чтобы изучить природу творчества Василия Поленова и среду его обитания, а затем отразить свои впечатления в трехмерной световой инсталляции, совмещающей разные художественные приёмы и техники.

Уровень знания языка не важен. Даже если вы не чувствуете себя уверенно, разговаривая по-английски, приходите попрактиковаться и познакомиться с творчеством художника!

Вход свободный.

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