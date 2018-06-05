Встреча с Элинор Зам

Английская среда на день выйдет за рамки привычного, чтобы поговорить о вечном и прекрасном.



Израильская современная художница Элинор Зам специализируется на работе с бумагой, светом и 3D-эффектами.



Она приехала в Поленово в начале апреля, чтобы изучить природу творчества Василия Поленова и среду его обитания, а затем отразить свои впечатления в трехмерной световой инсталляции, совмещающей разные художественные приёмы и техники.



Уровень знания языка не важен. Даже если вы не чувствуете себя уверенно, разговаривая по-английски, приходите попрактиковаться и познакомиться с творчеством художника!

Вход свободный.