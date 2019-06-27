Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик

Страна: Канада, 2019

Премьера: в РФ 04.07.2019

Режиссер: Бронвин Деннисон, Мигель Мартинез-Хоффре, Пол Браун

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, детский, семейный

Продолжительноcть: 44 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,67

Две серии: 1. «Вспыш и чудо-машинки. Ниндзя-суп». Синоби — не единственный мастер ниндзя в своей семье — его Ниндзя-бабушка тоже знает пару приёмов! Но когда она подхватывает противную простуду, Вспыш, Эй-Джей и Синоби решают сделать самое могущественное лекарство во Вселенной: Ниндзя-суп! 2. «Расти-механик». Расти и Руби должны найти Орбита в Арктике и помочь ему вернуться в космос. Лиаму не хватает терпения, чтобы научиться пользоваться новым супергеройским костюмом, который для него сделали Расти и Руби, и это приводит к неприятностям.