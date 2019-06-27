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Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик

Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик

Страна:
Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.07.2019
 
Режиссер:
Бронвин Деннисон, Мигель Мартинез-Хоффре, Пол Браун
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, короткометражный, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
44 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,67
          
 

Две серии: 1. «Вспыш и чудо-машинки. Ниндзя-суп». Синоби — не единственный мастер ниндзя в своей семье — его Ниндзя-бабушка тоже знает пару приёмов! Но когда она подхватывает противную простуду, Вспыш, Эй-Джей и Синоби решают сделать самое могущественное лекарство во Вселенной: Ниндзя-суп! 2. «Расти-механик». Расти и Руби должны найти Орбита в Арктике и помочь ему вернуться в космос. Лиаму не хватает терпения, чтобы научиться пользоваться новым супергеройским костюмом, который для него сделали Расти и Руби, и это приводит к неприятностям.

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