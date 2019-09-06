Воскресенье
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Светлана Проскурина
Актеры:
Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Илья Викторов, Елена Мольченко, Макстм Битюков, Мария Леонова, Агния Кузнецова, Марина Брусникина
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
82 мин
Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику – семейные вопросы, личное, работа, разное... Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.
Сегодня
|19:35
|ДКЖ Кино
Завтра
|19:35
|ДКЖ Кино
21 сентября, суббота
|19:35
|ДКЖ Кино
22 сентября, воскресенье
|19:35
|ДКЖ Кино
23 сентября, понедельник
|19:35
|ДКЖ Кино
24 сентября, вторник
|19:35
|ДКЖ Кино
25 сентября, среда
|19:35
|ДКЖ Кино