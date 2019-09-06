Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Светлана Проскурина

Актеры: Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Илья Викторов, Елена Мольченко, Макстм Битюков, Мария Леонова, Агния Кузнецова, Марина Брусникина

Жанр: драма

Продолжительноcть: 82 мин

Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику – семейные вопросы, личное, работа, разное... Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.