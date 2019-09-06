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Воскресенье

Воскресенье

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Светлана Проскурина
  
Актеры:
Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Илья Викторов, Елена Мольченко, Макстм Битюков, Мария Леонова, Агния Кузнецова, Марина Брусникина
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику – семейные вопросы, личное, работа, разное... Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.

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22 сентября, воскресенье
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