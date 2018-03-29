Винчестер. Дом, который построили призраки
Страна:
Австралия, США, 2018
Премьера:
в РФ 05.04.2018
Режиссер:
Майкл Спириг, Питер Спириг
Актеры:
Хелен Миррен, Джейсон Кларк, Энгус Сэмпсон, Сара Снук, Лаура Брент, Дауэйн Джордан, Тайлер Коппин, Джеффри В. Дженкинс
Жанр:
триллер, мистика
Продолжительноcть:
99 мин
Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.
Сегодня
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Завтра
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7 апреля, суббота
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8 апреля, воскресенье
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|21:20
|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
|23:10
|Киносити
|01:20
|Киносити
9 апреля, понедельник
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|Алмаз Синема
|23:10
|Киносити
10 апреля, вторник
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
|23:10
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11 апреля, среда
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|Алмаз Синема
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Сегодня
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19:00
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14:40
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21:00
23:10
Завтра
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19:00
21:20
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10:30
14:40
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21:00
23:10
7 апреля, суббота
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10:30
14:40
18:50
21:00
23:10
01:20
8 апреля, воскресенье
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|
19:00
21:20
23:05
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|
10:30
14:40
18:50
21:00
23:10
01:20
9 апреля, понедельник
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|
19:00
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10:30
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19:00
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|
10:30
14:40
18:50
21:00
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11 апреля, среда
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23:05
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|
10:30
14:40
18:50
21:00
23:10