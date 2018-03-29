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Винчестер. Дом, который построили призраки

Винчестер. Дом, который построили призраки

Страна:
Австралия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.04.2018
 
Режиссер:
Майкл Спириг, Питер Спириг
  
Актеры:
Хелен Миррен, Джейсон Кларк, Энгус Сэмпсон, Сара Снук, Лаура Брент, Дауэйн Джордан, Тайлер Коппин, Джеффри В. Дженкинс
  
Жанр:
триллер, мистика
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

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