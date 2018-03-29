Винчестер. Дом, который построили призраки

Страна: Австралия, США, 2018

Премьера: в РФ 05.04.2018

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг

Актеры: Хелен Миррен, Джейсон Кларк, Энгус Сэмпсон, Сара Снук, Лаура Брент, Дауэйн Джордан, Тайлер Коппин, Джеффри В. Дженкинс

Жанр: триллер, мистика

Продолжительноcть: 99 мин

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.