афиша
афиша
Регистрация
Уиджи: Проклятие Вероники

Уиджи: Проклятие Вероники

Страна:
Испания, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.02.2018
 
Режиссер:
Пако Пласа
  
Актеры:
Сония Альмарча, Карла Кампра, Летисия Долера, Анхела Фабиан, Клаудия Плейсер, Ана Торрент, Самуэль Ромеро
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
106 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,29
          
 

Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно. Вероника, красивая и веселая старшеклассница, даже представить не могла, чем для нее закончится то, что она считала невинной игрой. Игра с Уиджи впустила в жизнь девушки не только призрак умершего отца, но и саму Смерть. Этот леденящий душу фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими несколько лет назад в Мадриде. Тогда несколько человек стали свидетелями паранормальных явлений, которые даже были официально зафиксированы в полицейском протоколе.

Купить билет
Сегодня
21:30 ДКЖкино
Завтра
21:30 ДКЖкино
10 февраля, суббота
21:30 ДКЖкино
11 февраля, воскресенье
21:30 ДКЖкино
12 февраля, понедельник
21:30 ДКЖкино
13 февраля, вторник
21:30 ДКЖкино
14 февраля, среда
22:00 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.