Уиджи: Проклятие Вероники

Страна: Испания, 2017

Премьера: в РФ 08.02.2018

Режиссер: Пако Пласа

Актеры: Сония Альмарча, Карла Кампра, Летисия Долера, Анхела Фабиан, Клаудия Плейсер, Ана Торрент, Самуэль Ромеро

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 106 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,29

Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно. Вероника, красивая и веселая старшеклассница, даже представить не могла, чем для нее закончится то, что она считала невинной игрой. Игра с Уиджи впустила в жизнь девушки не только призрак умершего отца, но и саму Смерть. Этот леденящий душу фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими несколько лет назад в Мадриде. Тогда несколько человек стали свидетелями паранормальных явлений, которые даже были официально зафиксированы в полицейском протоколе.