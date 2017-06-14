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Трансформеры: Последний рыцарь

Трансформеры: Последний рыцарь

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.06.2017
 
Режиссер:
Майкл Бэй
  
Актеры:
Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе
  
Жанр:
экшен, семейный
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

После битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает Землю, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блер и Диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. В то же время люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь Автоботам.

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13:00 Киносити
13:00 Октябрь
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13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Стар
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
15:55 Октябрь
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16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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22:20 Алмаз Синема
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:05 Октябрь
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
23:50 3D Синема Стар
00:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 3D Октябрь
23 июня, пятница
10:00 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:15 3D Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 3D Победа (Новомосковск)
12:05 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Киносити
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 Октябрь
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Стар
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Октябрь
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
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16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Киносити
18:00 3D Алмаз Синема
18:25 Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
18:40 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Алмаз Синема
20:00 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Алмаз Синема
20:10 3D Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Синема Стар
20:50 3D Киносити
21:15 3D Победа (Новомосковск)
21:20 Октябрь
21:30 Киносити
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Синема Стар
22:20 Алмаз Синема
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:05 3D Октябрь
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
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00:20 Киносити
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24 июня, суббота
09:00 Октябрь
10:10 Киносити
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10:15 3D Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 3D Победа (Новомосковск)
12:05 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Киносити
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Октябрь
13:35 Синема Стар
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Октябрь
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Победа (Новомосковск)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Киносити
18:00 3D Алмаз Синема
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:40 Киносити
18:40 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Алмаз Синема
20:00 3D Алмаз Синема
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Синема Стар
20:50 3D Киносити
21:15 3D Победа (Новомосковск)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:30 3D Октябрь
22:10 Синема Стар
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
23:50 3D Синема Стар
00:20 Киносити
00:25 3D Октябрь
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
25 июня, воскресенье
09:00 Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:10 Киносити
10:15 3D Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 3D Победа (Новомосковск)
12:05 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Киносити
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Октябрь
13:35 Синема Стар
14:00 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Октябрь
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Победа (Новомосковск)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Киносити
18:00 3D Алмаз Синема
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:40 3D Победа (Новомосковск)
18:40 Киносити
19:00 Синема Стар
19:20 Алмаз Синема
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Алмаз Синема
20:00 Киносити
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Синема Стар
20:50 3D Киносити
21:15 3D Победа (Новомосковск)
21:30 3D Октябрь
21:30 Киносити
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Синема Стар
22:20 Алмаз Синема
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
00:20 Киносити
00:25 3D Октябрь
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
26 июня, понедельник
10:10 3D Синема Стар
10:10 Киносити
10:15 3D Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Октябрь
11:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 3D Победа (Новомосковск)
12:05 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Киносити
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Стар
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
14:25 3D Октябрь
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Победа (Новомосковск)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 3D Октябрь
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Киносити
18:00 3D Алмаз Синема
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
18:40 3D Победа (Новомосковск)
18:50 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Алмаз Синема
20:00 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Алмаз Синема
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Синема Стар
20:50 3D Киносити
21:15 3D Победа (Новомосковск)
21:30 Киносити
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Синема Стар
22:20 Алмаз Синема
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 3D Октябрь
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
23:50 Октябрь
00:20 Киносити
27 июня, вторник
09:00 Октябрь
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:15 3D Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 3D Победа (Новомосковск)
12:05 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Киносити
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Октябрь
13:35 Синема Стар
14:00 Киносити
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Октябрь
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Победа (Новомосковск)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Киносити
18:00 3D Алмаз Синема
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:40 Киносити
18:40 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:20 Алмаз Синема
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Алмаз Синема
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Синема Стар
20:50 3D Киносити
21:15 3D Победа (Новомосковск)
21:30 Киносити
21:30 3D Октябрь
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Синема Стар
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
00:20 Киносити
00:25 3D Октябрь
28 июня, среда
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:15 3D Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Киносити
11:10 3D Октябрь
11:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 3D Победа (Новомосковск)
12:05 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Киносити
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Синема Стар
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Октябрь
15:25 3D Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Победа (Новомосковск)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Киносити
17:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 3D Киносити
18:00 3D Алмаз Синема
18:25 3D Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
18:40 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:20 Алмаз Синема
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 3D Алмаз Синема
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
20:25 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Синема Стар
20:50 3D Киносити
21:15 3D Победа (Новомосковск)
21:20 3D Октябрь
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
22:10 Синема Стар
22:20 Алмаз Синема
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Киносити
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