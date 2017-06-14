Трансформеры: Последний рыцарь
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 22.06.2017
Режиссер:
Майкл Бэй
Актеры:
Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе
Жанр:
экшен, семейный
Продолжительноcть:
120 мин
После битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает Землю, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блер и Диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. В то же время люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь Автоботам.
Сегодня
|00:05 3D
|Азот (Новомосковск)
Завтра
23 июня, пятница
24 июня, суббота
25 июня, воскресенье
26 июня, понедельник
27 июня, вторник
28 июня, среда
29 июня, четверг
|00:20
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
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3D 00:05
Завтра
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
22:20
23:00
|Киносити
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10:10
11:00
3D 12:50
13:00
14:00
15:50
17:00
3D 17:55
18:40
20:00
3D 20:50
21:30
23:00
3D 23:45
|Октябрь
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3D 11:10
13:00
15:55
3D 18:25
3D 21:20
23:05
3D 00:15
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
3D 14:40
15:30
3D 16:20
17:00
3D 17:40
18:30
3D 19:20
20:00
3D 20:40
21:30
3D 22:20
23:00
3D 23:40
3D 00:10
|Синема Стар
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3D 10:10
13:35
3D 15:25
19:00
3D 20:45
22:10
3D 23:50
23 июня, пятница
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
22:20
23:00
|Киносити
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10:10
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3D 12:50
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15:50
17:00
3D 17:55
18:40
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3D 20:50
21:30
23:00
3D 23:45
00:20
|Октябрь
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3D 10:00
13:20
3D 15:05
18:25
3D 20:10
21:20
3D 23:05
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
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3D 23:40
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|Синема Стар
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22:10
3D 23:50
24 июня, суббота
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
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23:00
|Киносити
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15:50
17:00
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20:00
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3D 23:45
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|Октябрь
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09:00
3D 13:30
15:10
3D 18:35
20:15
3D 21:30
3D 00:25
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
3D 14:40
15:30
3D 16:20
17:00
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3D 19:20
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3D 23:40
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|Синема Стар
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3D 10:10
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3D 15:25
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3D 20:45
22:10
3D 23:50
25 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
22:20
23:00
|Киносити
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10:10
11:00
3D 12:50
13:00
14:00
15:50
17:00
3D 17:55
18:40
20:00
3D 20:50
21:30
23:00
3D 23:45
00:20
01:30
|Октябрь
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09:00
3D 13:30
15:10
3D 18:35
20:15
3D 21:30
3D 00:25
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
3D 14:40
15:30
3D 16:20
17:00
3D 17:40
18:30
3D 19:20
20:00
3D 20:40
21:30
3D 22:20
23:00
3D 23:40
00:30
|Синема Стар
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3D 10:10
13:35
3D 15:25
19:00
3D 20:45
22:10
26 июня, понедельник
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
22:20
23:00
|Киносити
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10:10
11:00
3D 12:50
13:00
14:00
15:50
17:00
3D 17:55
18:40
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3D 20:50
21:30
23:00
3D 23:45
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|Октябрь
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11:35
3D 14:25
3D 17:20
18:50
3D 22:25
23:50
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
3D 14:40
15:30
3D 16:20
17:00
3D 17:40
18:30
3D 19:20
20:00
3D 20:40
21:30
3D 22:20
23:00
3D 23:40
|Синема Стар
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3D 10:10
13:35
3D 15:25
19:00
3D 20:45
22:10
27 июня, вторник
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
22:20
23:00
|Киносити
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10:10
11:00
3D 12:50
13:00
14:00
15:50
17:00
3D 17:55
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3D 20:50
21:30
23:00
3D 23:45
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|Октябрь
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09:00
3D 13:30
15:10
3D 18:35
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3D 21:30
3D 00:25
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
3D 14:40
15:30
3D 16:20
17:00
3D 17:40
18:30
3D 19:20
20:00
3D 20:40
21:30
3D 22:20
23:00
3D 23:40
|Синема Стар
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3D 10:10
13:35
3D 15:25
19:00
3D 20:45
22:10
28 июня, среда
|Алмаз Синема
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3D 10:15
12:05
3D 13:10
3D 18:00
19:20
3D 20:00
22:20
23:00
|Киносити
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10:10
11:00
3D 12:50
13:00
14:00
15:50
17:00
3D 17:55
18:40
20:00
3D 20:50
21:30
23:00
3D 23:45
00:20
|Октябрь
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09:10
3D 11:10
15:20
3D 18:25
20:25
3D 21:20
3D 00:15
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:45
3D 16:05
3D 18:40
3D 21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 10:20
11:00
3D 11:40
12:30
3D 13:20
14:00
3D 14:40
15:30
3D 16:20
17:00
3D 17:40
18:30
3D 19:20
20:00
3D 20:40
21:30
3D 22:20
23:00
3D 23:40
|Синема Стар
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3D 10:10
13:35
3D 15:25
19:00
3D 20:45
22:10
29 июня, четверг
|Киносити
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