TheatreHD: Золотая Маска: Иранская конференция

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 04.04.2020

Режиссер: Виктор Рыжаков

Актеры: Евгений Миронов, Игорь Верник, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Станислав Любшин, Вениамин Смехов

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 120 мин

Эта постановка по пьесе знаменитого драматурга Ивана Вырыпаева текуча и изменчива, как само театральное искусство: звёздные исполнители, в числе которых могут оказаться Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Станислав Любшин, Вениамин Смехов и другие, порой сами не знают, в каком составе выйдут на сцену. Из-за этого и пронзительные монологи их героев звучат каждый раз по-новому, и из взаимодействия персонажей рождается каждый раз уникальное многоголосье. Одно остается неизменным: до предела честный разговор затрагивает самые болезненные точки современного человека – от мировой политики до сугубо личных проблем. Представители датской и мировой интеллектуальной элиты, лучшие умы современности собираются на конференцию в Копенгагене, чтобы обсудить наболевшую «иранскую проблему» — нарушение прав и свобод, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. На сцену по очереди выходят востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра (в прошлом — известная телеведущая), писатель, священник, знаменитый дирижер и иранская поэтесса — лауреат Нобелевской премии по литературе. Постепенно вопросы о том, кто виноват в происходящем в мире, сменяются размышлениями о человеке и смысле жизни. А рассуждения о трагедии, развернувшейся в ближневосточном регионе, переходят к разговорам о личном и самом сокровенном. Премьера новой пьесы Ивана Вырыпаева, одного из главных драматургов, пишущих сегодня на русском языке. Спектакль с участием Евгения Миронова, Игоря Верника, Чулпан Хаматовой, Авангарда Леонтьева, Ингеборги Дапкунайте, Ксении Раппопорт, Станислава Любшина, Вениамина Смехова и других ведущих российских артистов ставит художественный руководитель Центра имени Мейерхольда, лауреат многих российских и зарубежных театральных премий, режиссер Виктор Рыжаков. Евгений Миронов, художественный руководитель Театра Наций и исполнитель роли Отца Августина: «Этот материал произвел на меня впечатление честностью и открытостью. Пьеса, по сути, состоит из ярких и контрастных монологов, поэтому и возникает такая жесткая, откровенная дискуссия. Мы думали, как лучше донести все это до зрителя и решили пригласить больше, чем просто хороших артистов: у каждого, кто выйдет на сцену, есть свой взгляд, своя позиция и в искусстве, и в жизни. Это спектакль-акция о том, о чем мы, может быть, молчали или не хотели говорить. Мы хотим задать тон и положить начало этому разговору, потому что сейчас — самое время».