TheatreHD: RSC Буря

Страна: Великобритания, 2017

Режиссер: Грегори Доран

Актеры: Саймон Рассел Бил, Дженни Рейнсфорд, Оскар Пирс, Марк Куортли, Джо Диксон, Джеймс Такер, Дэниел Истон

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 165 мин

Враги лишили Просперо власти и богатства и бросили его на острове. Но Просперо не обычный человек, и он не на обычном острове. Он — волшебник, способный управлять стихиями. Однажды на горизонте появляется парус корабля, на котором плывет человек, предавший Просперо. Тогда волшебник при помощи колдовства вызывает бурю на море. Корабль тонет, часть пассажиров спасается — и утром они приходят в себя на волшебном острове…

Спектакль — уникальный проект сотрудничества с компанией Intel позволит использовать новейшие экспериментальные технологи, которые расширят рамки возможного на театральной сцене. Саймон Рассел Бил впервые за 20 лет вернется на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть Просперо в новой постановке от художественного руководителя компании — Грегори Дорана.