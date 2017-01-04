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TheatreHD: RSC Буря

TheatreHD: RSC Буря

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Грегори Доран
 
Актеры:
Саймон Рассел Бил, Дженни Рейнсфорд, Оскар Пирс, Марк Куортли, Джо Диксон, Джеймс Такер, Дэниел Истон
 
Жанр:
спектакль
 
Продолжительноcть:
165 мин
 

 

 

Враги лишили Просперо власти и богатства и бросили его на острове. Но Просперо не обычный человек, и он не на обычном острове. Он — волшебник, способный управлять стихиями. Однажды на горизонте появляется парус корабля, на котором плывет человек, предавший Просперо. Тогда волшебник при помощи колдовства вызывает бурю на море. Корабль тонет, часть пассажиров спасается — и утром они приходят в себя на волшебном острове…

Спектакль — уникальный проект сотрудничества с компанией Intel позволит использовать новейшие экспериментальные технологи, которые расширят рамки возможного на театральной сцене. Саймон Рассел Бил впервые за 20 лет вернется на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть Просперо в новой постановке от художественного руководителя компании — Грегори Дорана.

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