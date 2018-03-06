Тебя никогда здесь не было
Страна:
Великобритания, США, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 22.03.2018
Режиссер:
Линн Рэмси
Актеры:
Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алессандро Нивола, Алекс Манетт, Джон Доумен, Джудит Анна Робертс, Мэдисон Арнольд, Джейсон Бабински, Райан Мартин Браун, Винисиус Дамассено
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
95 мин
У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помещать ему вызволить её из ада, в который она попала.
Сегодня
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Завтра
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25 марта, воскресенье
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