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Тебя никогда здесь не было

Тебя никогда здесь не было

Страна:
Великобритания, США, Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.03.2018
 
Режиссер:
Линн Рэмси
  
Актеры:
Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алессандро Нивола, Алекс Манетт, Джон Доумен, Джудит Анна Робертс, Мэдисон Арнольд, Джейсон Бабински, Райан Мартин Браун, Винисиус Дамассено
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помещать ему вызволить её из ада, в который она попала.

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