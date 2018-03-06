Тебя никогда здесь не было

Страна: Великобритания, США, Франция, 2017

Премьера: в РФ 22.03.2018

Режиссер: Линн Рэмси

Актеры: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алессандро Нивола, Алекс Манетт, Джон Доумен, Джудит Анна Робертс, Мэдисон Арнольд, Джейсон Бабински, Райан Мартин Браун, Винисиус Дамассено

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 95 мин

У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помещать ему вызволить её из ада, в который она попала.