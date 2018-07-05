Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 12.07.2018

Режиссер: Джейсон Райтман

Актеры: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Кристал Лоннеберг, Илэйн Тан

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Что подарить многодетной матери-одиночке на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…