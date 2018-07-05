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Талли

Талли

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.07.2018
 
Режиссер:
Джейсон Райтман
  
Актеры:
Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Кристал Лоннеберг, Илэйн Тан
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Что подарить многодетной матери-одиночке на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…

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