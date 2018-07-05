Талли
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 12.07.2018
Режиссер:
Джейсон Райтман
Актеры:
Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон, Эмили Хейн, Эльфина Люк, Марселин Хьюго, Кристал Лоннеберг, Илэйн Тан
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Что подарить многодетной матери-одиночке на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…
Сегодня
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
Завтра
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
14 июля, суббота
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
15 июля, воскресенье
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
16 июля, понедельник
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:25
|Киносити
17 июля, вторник
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:25
|Киносити
18 июля, среда
|13:10
|Киносити
|17:20
|Киносити
|20:05
|Алмаз Синема
|21:25
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
21:00
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
21:00
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25
14 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
21:00
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25
15 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
21:00
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25
16 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:05
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25
17 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
20:05
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25
18 июля, среда
|Алмаз Синема
|
20:05
|Киносити
|
13:10
17:20
21:25