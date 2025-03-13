  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Киллер в отставке - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Киллер в отставке

Киллер в отставке

Премьера:
13.03.2025
 
Режиссер:
Саймон Уэст
  
Актеры:
Кристоф Вальц, Люси Лю, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан МакПарланд, Десмонд Эдвардс, Чарли Хэмблетт, Тони Херст, Кейт Кацман, Адам Мерфи, Майкл Редмонд, Тамара Шанель Уайт
  
Жанр:
Боевик, Комедия
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Отставной киллер Дэнни Долински (Кристоф Вальц) по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела. И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. Новоявленной и плохо совместимой парочке требуется устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но скоро становится понятно, что это задание — всего лишь ловушка: хитроумные конкуренты планируют ликвидировать их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.

0
Касса
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 15 марта 2024
Майский
Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения
22 февраля - 16 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Северный полюс
27 февраля - 16 марта
Люксор Тула
Мой парень — принц
6 - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Зверопоиск
8 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Точка опоры
13 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.