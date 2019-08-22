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Тачка на миллион

Тачка на миллион

Страна:
Пуэрто Рико, Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.08.2019
 
Режиссер:
Ник Хэмм
  
Актеры:
Эрин Мориарти, Ли Пейс, Джуди Грир, Джейсон Судейкис, Джастин Барта, Кори Столл, Майкл Кудлиц, Тара Саммерс, Иддо Голдберг, Юдзи Окумото
  
Жанр:
триллер, биографический
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

 

Калифорния — место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели — подарить миру тачку на миллион.

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