Тачка на миллион
Страна:
Пуэрто Рико, Великобритания, США, 2018
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Ник Хэмм
Актеры:
Эрин Мориарти, Ли Пейс, Джуди Грир, Джейсон Судейкис, Джастин Барта, Кори Столл, Майкл Кудлиц, Тара Саммерс, Иддо Голдберг, Юдзи Окумото
Жанр:
триллер, биографический
Продолжительноcть:
108 мин
Калифорния — место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели — подарить миру тачку на миллион.
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