Тачка на миллион

Страна: Пуэрто Рико, Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Ник Хэмм

Актеры: Эрин Мориарти, Ли Пейс, Джуди Грир, Джейсон Судейкис, Джастин Барта, Кори Столл, Майкл Кудлиц, Тара Саммерс, Иддо Голдберг, Юдзи Окумото

Жанр: триллер, биографический

Продолжительноcть: 108 мин

Калифорния — место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели — подарить миру тачку на миллион.