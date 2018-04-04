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Свинья

Свинья

Страна:
Иран, 2018
 
Премьера:
в РФ 19.04.2018
 
Режиссер:
Мани Хагиги
  
Актеры:
Лейла Хатами, Лейли Рашиди, Париназ Изадйар, Хассан Маджуни, Сиамак Ансари, Айназ Азархуш, Али Багери, Мина Джафарзаде
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

В Тегеране один за другим погибают модные кинорежиссеры. Но некогда опального, а сейчас просто забытого режиссера Хасана страшит не возможная смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?! Самый эксцентричный режиссер современности, Мани Хагиги, рисует карикатурный портрет настоящего творца. До какой черты можно дойти в погоне за славой и признанием?

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