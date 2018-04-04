Страна: Иран, 2018

Премьера: в РФ 19.04.2018

Режиссер: Мани Хагиги

Актеры: Лейла Хатами, Лейли Рашиди, Париназ Изадйар, Хассан Маджуни, Сиамак Ансари, Айназ Азархуш, Али Багери, Мина Джафарзаде

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 109 мин

В Тегеране один за другим погибают модные кинорежиссеры. Но некогда опального, а сейчас просто забытого режиссера Хасана страшит не возможная смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?! Самый эксцентричный режиссер современности, Мани Хагиги, рисует карикатурный портрет настоящего творца. До какой черты можно дойти в погоне за славой и признанием?