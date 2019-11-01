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Стражи Арктики

Стражи Арктики

Страна:
Великобритания, Южная Корея, Канада, США, Индия, Китай, Япония, 2019
 
Премьера:
в РФ 14.11.2019
 
Режиссер:
Аарон Вудли
  
Актеры:
Алек Болдуин, Джеймс Франко, Джереми Реннер, Анжелика Хьюстон, Майкл Мэдсен, Лори Холден, Джон Клиз, Омар Си, Хайди Клум, Нина Сеникар
  
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики.

Купить билет
Сегодня
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
Завтра
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
16 ноября, суббота
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
17 ноября, воскресенье
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
18 ноября, понедельник
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
19 ноября, вторник
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
20 ноября, среда
10:30 Киносити
15:00 Киносити
15:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Ольга Бузова
Купить билет
30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Новогоднее Шар Шоу
Купить билет
27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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