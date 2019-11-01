Страна: Великобритания, Южная Корея, Канада, США, Индия, Китай, Япония, 2019

Премьера: в РФ 14.11.2019

Режиссер: Аарон Вудли

Актеры: Алек Болдуин, Джеймс Франко, Джереми Реннер, Анжелика Хьюстон, Майкл Мэдсен, Лори Холден, Джон Клиз, Омар Си, Хайди Клум, Нина Сеникар

Жанр: детский, мультфильм, семейный, приключения

Продолжительноcть: 92 мин

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики.