Стражи Арктики
Страна:
Великобритания, Южная Корея, Канада, США, Индия, Китай, Япония, 2019
Премьера:
в РФ 14.11.2019
Режиссер:
Аарон Вудли
Актеры:
Алек Болдуин, Джеймс Франко, Джереми Реннер, Анжелика Хьюстон, Майкл Мэдсен, Лори Холден, Джон Клиз, Омар Си, Хайди Клум, Нина Сеникар
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, приключения
Продолжительноcть:
92 мин
Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики.
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