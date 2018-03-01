Страна призраков
Страна:
Франция, Канада, 2018
Премьера:
в РФ 15.03.2018
Режиссер:
Паскаль Ложье
Актеры:
Кристал Рид, Тэйлор Хиксон, Роб Арчер, Эмилия Джонс, Адам Хертиг, Анастасия Филлипс, Милен Фармер, Алисия Джонстон, Эрик Атхавале, Сюзанн Прингл
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
91 мин
После смерти своей тети Коллин с двумя дочерьми, Бет и Верой, наследует ее дом. В первую же ночь в их новое жилище проникают убийцы, и Коллин вынуждена отчаянно сражаться за жизнь своих дочерей. Трагедия, которая травмировала всю семью, по-разному влияет на каждую из сестер, чьи пути надолго расходятся после этой кошмарной ночи. Бет становится известным писателем, специализирующимся в жанре ужасов, Вера застревает в разрушительной паранойе. Шестнадцать лет спустя вся семья вновь воссоединяется в доме, и тут начинают происходить странные события.
Сегодня
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
17 марта, суббота
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
18 марта, воскресенье
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
17 марта, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
18 марта, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50