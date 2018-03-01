Страна призраков

Страна: Франция, Канада, 2018

Премьера: в РФ 15.03.2018

Режиссер: Паскаль Ложье

Актеры: Кристал Рид, Тэйлор Хиксон, Роб Арчер, Эмилия Джонс, Адам Хертиг, Анастасия Филлипс, Милен Фармер, Алисия Джонстон, Эрик Атхавале, Сюзанн Прингл

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 91 мин

После смерти своей тети Коллин с двумя дочерьми, Бет и Верой, наследует ее дом. В первую же ночь в их новое жилище проникают убийцы, и Коллин вынуждена отчаянно сражаться за жизнь своих дочерей. Трагедия, которая травмировала всю семью, по-разному влияет на каждую из сестер, чьи пути надолго расходятся после этой кошмарной ночи. Бет становится известным писателем, специализирующимся в жанре ужасов, Вера застревает в разрушительной паранойе. Шестнадцать лет спустя вся семья вновь воссоединяется в доме, и тут начинают происходить странные события.