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Страна призраков

Страна призраков

Страна:
Франция, Канада, 2018
 
Премьера:
в РФ 15.03.2018
 
Режиссер:
Паскаль Ложье
  
Актеры:
Кристал Рид, Тэйлор Хиксон, Роб Арчер, Эмилия Джонс, Адам Хертиг, Анастасия Филлипс, Милен Фармер, Алисия Джонстон, Эрик Атхавале, Сюзанн Прингл
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

После смерти своей тети Коллин с двумя дочерьми, Бет и Верой, наследует ее дом. В первую же ночь в их новое жилище проникают убийцы, и Коллин вынуждена отчаянно сражаться за жизнь своих дочерей. Трагедия, которая травмировала всю семью, по-разному влияет на каждую из сестер, чьи пути надолго расходятся после этой кошмарной ночи. Бет становится известным писателем, специализирующимся в жанре ужасов, Вера застревает в разрушительной паранойе. Шестнадцать лет спустя вся семья вновь воссоединяется в доме, и тут начинают происходить странные события.

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