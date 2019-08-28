Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Антон Желнов

Актеры: Владимир Сорокин

Жанр: документальный, биографический

Продолжительноcть: 90 мин

«Сорокин трип» — новый фильм от творческой группы, которая запомнилась резонансными проектами о неординарных личностях российской культуры и их международной судьбе. Антон Желнов в компании с режиссером Ильей Беловым до этого снял картины про поэта Иосифа Бродского («Бродский не поэт»), писателя Сашу Соколова («Саша Соколов. Последний русский писатель») и художников Илью и Эмилию Кабаковых («Бедные люди. Кабаковы»). Над фильмом о Владимире Сорокине второй раз в команде работает оператор Михаил Кричман, известный по картинам Андрея Звягинцева и Алексея Федорченко. Владимир Сорокин — человек, взорвавший изнутри советскую литературную традицию и выстроивший на ее обломках собственный мир. Автор «Нормы», «Голубого сала», «Дня опричника» и «Теллурии», концептуалист, разрушитель устоев, сатирик, мистик, пророк. «Сорокин трип» — это первый документальный фильм о самом значительном русском писателе современности, в котором Сорокин впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду. Съемки фильма проходили в 2019 году в Берлине и Москве.