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Снежные гонки

Снежные гонки

Страна:
Канада, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание — гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!

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