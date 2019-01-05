Снежные гонки
Страна:
Канада, 2018
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание — гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!
Сегодня
|10:15
|Алмаз Синема
|13:40
|Алмаз Синема
Завтра
|10:15
|Алмаз Синема
|13:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:15
13:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:15
13:40