Снежные гонки

Страна: Канада, 2018

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 89 мин

В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание — гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!