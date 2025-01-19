В Туле прошли крещенские купания: большой фоторепортаж Myslo

Фото Алексея Пирязева

Небесная канцелярия отменила морозы, но желающие отметить «Крещение под зонтом» нашлись, и много!

Традиционно самым популярным местом для крещенских купаний в Туле и области стал средний пруд ЦПКиО. Не удивительно: пока в районах обряд отменлся из-за отсутствия льда и невозможности сделать прорубь, в парке готовили стационарную купель.

Уже несколько лет Белоусовский парк не зависит от капризов погоды: купели со сходнями здесь делают в специальном настиле.

После водосвятного молебна купания начались! Туляки переодевались в отапливаемых раздевалках, в теплом пункте приема пищи их угощали чаем и вкусной гречневой из полевой кухни. Рядом с местом для омовений дежурили сотрудники МЧС, медики и полиция, так что все прошло без эксцессов.

Всего в Тульской области в этом году было официально открыто 34 места для крещенских купаний.

Врачи говорят: погружение в ледяную воду — стресс для организма, и этот рефлекс провоцирует мгновенный выброс адреналина и гормонов радости — эндорфина, дофамина. У человека возникает чувство удовлетворения и маленькой победы.