13 мая в ТИАМе пройдет лекция «Всемирное торжество памяти: как гуманитарии изучают отношение людей к прошлому».



Исследователь памяти Арина Зуева объяснит, как современная наука анализирует феномен интереса к былому и способы его сохранения.



Авторский анонс:

«В последние годы в музеях появляется всё больше выставочных проектов на тему памяти. Такой всплеск интереса к этой теме французский историк Пьер Нора считает одним из признаков эпохи «всемирного торжества памяти», в которой мы сейчас живём. Какие ещё есть признаки наступления этой эпохи, что такое историческая память и как гуманитарии её изучают — об этом и многом другом поговорим на лекции».



Где: Дом Белявского (пр. Ленина, 27. Вход свободный.