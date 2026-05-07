Дельфин

15 мая в ДК «Туламашзавод» выступит Дельфин — один из самых узнаваемых и самобытных артистов российской альтернативной сцены. Проект был создан Андреем Лысиковым в конце 1990-х годов. Творчество сочетает электронную музыку, альтернативный рок и поэтическую, часто мрачную лирику.

Тексты Дельфина отличаются глубиной, образностью и вниманием к внутренним переживаниям человека, благодаря чему его песни воспринимаются как личные и эмоциональные истории.

Гостей ждёт большая программа, которая позволит по-новому взглянуть не только на известное и любимое творчество артиста, но и подарит чувство ностальгии. 

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула , улица Демидовская, 52
15 мая 2026, пятница
20:00
