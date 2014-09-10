Самый опасный человек

Режиссер: Антон Корбейн.

В главных ролях: Григорий Добрыгин, Филип Сеймур Хоффман, Хомаюн Эршади, Мехди Дехби, Нил Малик Абдулла, Нина Хосс, Даниэль Брюль, Вики Крипс, Костя Улльман, Франц Хартвиг.

Каждая война начинается со страха. Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца Иссу Карпова, которого из симпатии укрывает молодая девушка-адвокат. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой или акулой. А национальная безопасность нередко зависит от простых человеческих чувств.