Реинкарнация

Страна: , 2018

Премьера: в РФ 07.06.2018

Режиссер: Ари Астер

Актеры: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Энн Дауд, Мэллори Бехтель, Гейб Экерт

Жанр: драма, ужасы

Продолжительноcть: 126 мин

После смерти матери Энни Грэхем в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи. Энни осознает, что эти кошмары берут свое начало в далеком прошлом. Сможет ли она найти ключ к тайне зловещего проклятия, которое передается из поколения в поколение…