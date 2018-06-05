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Реинкарнация

Реинкарнация

Страна:
, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.06.2018
 
Режиссер:
Ари Астер
  
Актеры:
Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Энн Дауд, Мэллори Бехтель, Гейб Экерт
  
Жанр:
драма, ужасы
  
Продолжительноcть:
126 мин
  

После смерти матери Энни Грэхем в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи. Энни осознает, что эти кошмары берут свое начало в далеком прошлом. Сможет ли она найти ключ к тайне зловещего проклятия, которое передается из поколения в поколение…

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