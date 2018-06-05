Реинкарнация
Страна:
, 2018
Премьера:
в РФ 07.06.2018
Режиссер:
Ари Астер
Актеры:
Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Энн Дауд, Мэллори Бехтель, Гейб Экерт
Жанр:
драма, ужасы
Продолжительноcть:
126 мин
После смерти матери Энни Грэхем в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи. Энни осознает, что эти кошмары берут свое начало в далеком прошлом. Сможет ли она найти ключ к тайне зловещего проклятия, которое передается из поколения в поколение…
Сегодня
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|20:25
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Завтра
|14:10
|Киносити
|20:25
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
9 июня, суббота
|14:10
|Киносити
|20:25
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
10 июня, воскресенье
|14:10
|Киносити
|20:25
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
11 июня, понедельник
|14:10
|Киносити
|20:25
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
12 июня, вторник
|14:10
|Киносити
|20:25
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
13 июня, среда
|14:10
|Киносити
|20:25
|Киносити
|23:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25
9 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25
10 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25
11 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25
12 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25
13 июня, среда
|Алмаз Синема
|
23:05
|Киносити
|
14:10
20:25