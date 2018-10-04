Queen: live in Bohemia

Страна: Великобритания, 1975

Премьера: в РФ 10.03.2016

Жанр: концерт

Продолжительноcть: 89 мин

Сбор в России: $20 724,00

Эксклюзивная возможность насладиться живым исполнением Queen — величайшей группы всех времен и народов. Вам также дается уникальный шанс заглянуть за кулисы легендарного концерта группы 1975 года в «Хаммерсмит Одеон» и более подробно узнать о том, как простые парни-задиры стали мировой легендой. Вас ждет потрясающая история о группе всех времен! Помимо живого выступления вы увидите эксклюзивный архивный материал, включающий интервью со всеми четырьмя участниками группы, которые сами расскажут вам о том, что с ними происходило в 1975 году. Вы узнаете, как обычные парни, дающие концерты в пабах и колледжах, смогли завладеть умами и сердцами людей и как их «Богемская Рапсодия» (Bohemian Rhapsody) стала одной из величайших песен. Вы сможете по-настоящему насладиться концертом, который транслировался в прямом эфире на «Би-би-си» в канун Рождества 1975 года прямо из концертного зала «Хаммерсмит Одеон» в Лондоне. Из фильма вы узнаете о главных событиях в карьере группы, происходивших на тот момент и повлиявших на дальнейшее развитие Queen. Вы насладитесь живым исполнением таких величайших хитов как «Killer Queen», «Liar», «Keep Yourself Alive» и «Now I’m Here». Но самый потрясающий момент — это то, что вы сможете увидеть первое в истории живое исполнение теперь уже монументальной классической «Богемской Рапсодии». Эта композиция стала визитной карточкой группы. Именно она отражает трансформацию Queen из амбициозных выскочек в одну из самых легендарных и наиболее влиятельных групп всех времен и народов. В этом фильме впервые досконально были исследованы годы становления Queen. Вам покажут самое первое видео группы, а также кадры из студии во время записи «Богемской Рапсодии». Это уникальная история о ранних Queen, рассказанная самими участниками группы. Брайан Мэй, один из участников группы, говорит: «Этот концерт был особенным, поскольку это было впервые, когда мы исполняли вживую всю концертную программу, транслировавшуюся в прямом эфире по телевидению... Рождественское шоу. Качество записи, которая была перенесена на цифровой носитель, просто потрясающее. А главное, что энергия, царившая на концерте 1975 года, сохранилась в полном объеме и на записи». И у вас есть уникальный шанс почувствовать эту потрясающую энергетику!