В Туле пропала Вафля

Однажды Вафля уже сбегала из дома, тогда ее удалось найти. Сейчас эта пугливая собака снова совершила побег.

С 16 на 17 июня ночью, испугавшись грома, Вафля убежала из дома. Она отгрызла кусок забора и вышла с территории на ул. Серебровской.

Худая, уши стоят, пушистая морда и хвост. Очень боится всех и всего вокруг. Могла податься куда угодно из-за страха.

Если кто-то видел Вафлю или кого-то похожего, напишите или позвоните по тел.: 8-920-748-60-15, 8-996-431-92-30. Собаку очень ждут дома!

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