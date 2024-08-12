Как туляки могут помочь попавшим в беду жителям Курской области: обзор Myslo

И куда обратиться курянам, приехавшим в наш регион. Собрали полезные контакты.

Публикуем контакты государственных центров соцзащиты и социальной поддержки, а также негосударственных благотворительных организаций.

Где и как предложить свою помощь

Всю последнюю неделю туляки следят за событиями на границе. На правительственном уровне Тульская область заявила о готовности принять ещё тысячу человек из Курской области и направить туда автомобили скорой помощи и донорскую кровь. Ранее Тульская область уже отправила курянам гуманитарную помощь весом более 30 тонн.

Помочь могут и сами туляки. Для всех обращений по вопросам предоставления помощи эвакуированным и беженцам из Курской области правительство региона открыло горячую линию — номер 129. Развернули четыре пункта сбора гуманитарной помощи:

Общественная палата Тульской области, г. Тула, пр. Ленина, 49.

Часы работы: пн.-чт. — с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00.

пн.-чт. — с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00. Региональное отделение партии «Единая Россия», г. Тула, ул. Первомайская, 4.

Часы работы: пн.-чт. — с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00.

пн.-чт. — с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00. Региональное отделение Общероссийского движения «Народный фронт», г. Тула, ул. Ф. Смирнова, 7.

Часы работы: пн.-чт. —с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00.

пн.-чт. —с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 до 17.00. Тульской областное отделение «Российского Красного Креста», г. Тула, ул. Гоголевская, 84.

Часы работы: пн.-чт. — с 10.00 до 17.00, пт. — с 11.00 до 15.00.

В пункте принимают одежду, бытовые предметы, предметы гигиены, продукты для пострадавших.

По всей стране созданы и функционируют штабы гуманитарной организации #МЫВМЕСТЕ, на базе которых открыты пункты сбора помощи. Адреса организации в Туле:

ул. Оборонная, 7-а,

ул. Болдина, 147-а.

#МЫВМЕСТЕ принимают детское питание (смеси, каши, пюре, соки), товары по уходу за детьми и лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, одежду, бытовую технику и средства индивидуальной защиты.

Для мужчин, призванных на СВО мобилизацией, и для добровольцев публикуем телефон горячей линии «Защитник 71» (по вопросам предоставления мер поддержки):

8 800 200-52-26.

Помочь оказавшимся в беде тулякам можно с помощью благотворительного фонда «Дари еду» — с 2016 года проект снабжает продовольствием инвалидов, стариков, многодетных семей и родителей-одиночек. Пункт сбора помощи в Туле — ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2).

Благотворительный фонд «Территория доброты» помогает многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям и пенсионерам. Он организовывает благотворительные праздники, экскурсии, посещения выставок и музеев. «Территория доброты» принимает пожертвования и добровольные взносы. Адрес организации — ул. Волкова, 15 (часы работы: пн.-пт. — с 10.00 до 18.00).

Благотворительный фонд «Прикоснись к добру» создан в 2015 году людьми, которые неравнодушны к судьбе детей-сирот и к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд не является корпоративной структурой, существует на пожертвования компаний и частных лиц, а его учредители — физические лица. Адрес фонда в Туле — ул. Тимирязева, 70 (

Куда обратиться за помощью

Попасть в беду не стыдно, обратиться за помощью — тоже. В Туле работают специализированные центры соцзащиты и соцобслуживания, куда могут обратиться попавшие в трудную жизненную ситуацию туляки и их семьи. Для помощи детям организованы специальные учреждения.

Центр социального обслуживания — это комплексное учреждение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оно предлагает бытовые, медицинские, психологические, педагогические и социально-правовые услуги, а также оказывает материальную помощь и проводит социальную адаптацию и реабилитацию. Вот адреса центров соцобслуживания в Туле:

ул. Мартеновская, 26 (полустационарное отделение — 25 мест).

Часы работы: пн.-чт. — с 08.00 до 17.00, пт — с 08.00 до 16.00.

пн.-чт. — с 08.00 до 17.00, пт — с 08.00 до 16.00. ул. Чаплыгина, 6 (стационарное отделени.е — 30 мест).

Часы работы: пн.-пт. — с 09.00 до 18.00.

пн.-пт. — с 09.00 до 18.00. ул. Халтурина, 17 (полустационарное отделение — 20 мест).

Часы работы: круглосуточно.

круглосуточно. пер. Шевченко 10-а (стационарное отделение — 30 мест).

Часы работы: пн.-чт. — с 08.00 до 17.00, пт. — с 08.00 до 16.00 (13.00 — 13.48 — обед).

пн.-чт. — с 08.00 до 17.00, пт. — с 08.00 до 16.00 (13.00 — 13.48 — обед). пер. Шевченко, 10.

Часы работы: пн.-чт. — с 08.00 до 17.00, пт. — с 08.00 до 16.00 (13.00 — 13.48 — обед).

Задачи отделений помощи семьи и детям — это улучшение условий жизни семей в трудном положении, привлечение государственных и частных организаций к вопросам их социального обслуживания и документальное сопровождение. Непонятные, сложные, но очень важные вопросы можно доверить таким отделениям. Их адреса в Туле: